Новый глава OpenAI замедлит развитие искусственного интеллекта
Новый временный глава OpenAI, разработчика ChatGPT, Эмметт Шир является сторонником «думеризма» в области искусственного интеллекта. Он выступает за замедление развития технологии.
Ferra.ru
Шир, сооснователь и бывший генеральный директор Twitch, является сторонником регулирования и безопасности ИИ, в отличие от сторонников ускоренного развития ИИ без значительных ограничений.
Новый CEO компании считает, что разработка искусственного интеллекта должна замедлиться, особенно в области создания искусственного общего интеллекта (AGI), который, по его мнению, может представлять катастрофическую опасность.
Он выступает за регулирование, направленное на обеспечение безопасности и противодействие предвзятости в ИИ.
Отметим, что резкая смена руководства в OpenAI и изменение курса на более осторожное развитие технологии вызвали значительную дискуссию в технологическом сообществе.