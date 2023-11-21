Наука и технологии
14:15, 21 ноября 2023
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Новый глава OpenAI замедлит развитие искусственного интеллекта

Новый временный глава OpenAI, разработчика ChatGPT, Эмметт Шир является сторонником «думеризма» в области искусственного интеллекта. Он выступает за замедление развития технологии.

Ferra.ru

Ferra.ru

Шир, сооснователь и бывший генеральный директор Twitch, является сторонником регулирования и безопасности ИИ, в отличие от сторонников ускоренного развития ИИ без значительных ограничений.

Новый CEO компании считает, что разработка искусственного интеллекта должна замедлиться, особенно в области создания искусственного общего интеллекта (AGI), который, по его мнению, может представлять катастрофическую опасность.

Он выступает за регулирование, направленное на обеспечение безопасности и противодействие предвзятости в ИИ.

Отметим, что резкая смена руководства в OpenAI и изменение курса на более осторожное развитие технологии вызвали значительную дискуссию в технологическом сообществе.

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