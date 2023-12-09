Новый инструмент цензуры: YouTube-блогеры смогут ставить комментарии под видео на паузу

Новая возможность находится в настройках комментариев на уровне видео в правом верхнем углу соответствующей панели как на странице просмотра в приложении, так и в YouTube Studio.

Когда функция Пауза» активирована, зрители видят под видео, что все комментарии приостановлены, а также могут просматривать уже опубликованные сообщения пользователей.