Новый оптический прицел позволил следить за полетом обычных пуль, без трассеров

Представляем вашему вниманию ThermoSight HISS-HD. Разработанный оборонным подрядчиком Teledyne FLIR, тепловизор HISS-HD использует передовую технологию, позволяя снайперам и пулеметчикам видеть свои пули в полете на дальности более 2200 метров. Это избавляет от необходимости использовать традиционные трассирующие патроны, которые освещают местоположение стрелка.

Несмотря на то, что HISS-HD в первую очередь предназначена для военных целей, лежащая в ее основе технология имеет потенциал для различных гражданских применений, таких как поисково-спасательные операции или мониторинг дикой природы.