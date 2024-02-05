Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2024, 22:30
1 мин.

Новый препарат защитит от осложнений при диабете

Ученые выявили новый препарат-ингибитор, который может помочь предотвратить осложнения глаз и почек, часто возникающие у диабетиков. С учетом потенциала одного препарата лечить два осложнения, ведутся дополнительные исследования для продвижения препарата к клиническим испытаниям.
Ferra.ru

Ferra.ru

Даже при хорошем контроле диабет может вызывать осложнения, затрагивающие мелкие сосуды организма. Двумя наиболее распространенными осложнениями являются диабетическая ретинопатия (DR), ведущая причина потери зрения, и диабетическая болезнь почек (DKD), которая может привести к почечной недостаточности.

Ученые из Университета Бристоля руководили исследованием, выявившим препарат, предотвращающий оба осложнения глаз и почек у мышей. Они использовали уникальный ингибитор гепараназы, OVZ/HS-1638, чтобы терапевтически воздействовать на гликокаликс в мышиных моделях диабета 2 типа.

Проводятся дополнительные исследования по фармакокинетике, биодоступности и безопасности препарата для поддержки его потенциала к клинической оценке.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.