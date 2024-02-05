Новый препарат защитит от осложнений при диабете
Ferra.ru
Даже при хорошем контроле диабет может вызывать осложнения, затрагивающие мелкие сосуды организма. Двумя наиболее распространенными осложнениями являются диабетическая ретинопатия (DR), ведущая причина потери зрения, и диабетическая болезнь почек (DKD), которая может привести к почечной недостаточности.
Ученые из Университета Бристоля руководили исследованием, выявившим препарат, предотвращающий оба осложнения глаз и почек у мышей. Они использовали уникальный ингибитор гепараназы, OVZ/HS-1638, чтобы терапевтически воздействовать на гликокаликс в мышиных моделях диабета 2 типа.
Проводятся дополнительные исследования по фармакокинетике, биодоступности и безопасности препарата для поддержки его потенциала к клинической оценке.
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