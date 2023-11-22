Наука и технологии
00:00, 22 ноября 2023
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Новый смарт-термос Huawei умеет сохранять напитки как холодными, так и горячими до 6 часов

Huawei представила умный термос Smart Selection Thermos Smart Insulated Cup Pro.

Gizmochina

Gizmochina

Новинка, разработанная совместно с известным брендом Thermos, оснащен сенсорным OLED-экраном, который позволяет пользователям в реальном времени отслеживать температуру напитков.

Сохраняя напитки как холодными, так и горячими до шести часов, новый термос Huawei предлагает уникальное сочетание технологий тепло- и холодоизоляции. Это делает его идеальным аксессуаром для всех сезонов и различных ситуаций потребления напитков.

Особенностью термоса является его интеграция с технологией Hongmeng Zhilian и NFC, что позволяет легко синхронизировать его с телефонами Huawei. Приложение Huawei Smart Life дает возможность вести учет питья воды, что способствует более осознанному подходу к употреблению жидкости.

Термос доступен по цене около $51, и хотя информация о его глобальной доступности пока не предоставлена, этот продукт уже успела вызывать интерес среди любителей умных гаджетов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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