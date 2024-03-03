Новый тип аккумуляторов обеспечит всепогодную работу для электромобилей

Команда под руководством профессора Сюлин Фань из китайского Университета Чжэцзян опубликовала в журнале Nature исследование, в котором подробно описана новая формула электролита, позволяющая устранить эти ограничения. Их инновация затрагивает три важнейших фактора:

Высокая ионная проводимость, что обеспечивает эффективный поток заряженных частиц внутри батареи. Это позволяет ускорить зарядку и разрядку.

Низкая энергия сольватации. Это минимизирует энергию, необходимую для отделения ионов лития от молекул растворителя, что еще больше улучшает проводимость.

Низкая температура плавления позволяет батарее эффективно работать даже при низких температурах, предотвращая ухудшение характеристик.

Исследователи добились этого, используя новый растворитель под названием фторацетонитрил (FAN). Полученные результаты говорят о том, что электролиты на основе FAN позволяют батареям достичь трифекта: высокой плотности энергии, быстрой зарядки и более широкого диапазона рабочих температур.