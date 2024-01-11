Наука и технологии
07:30, 11 января 2024
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Nvidia разрешит сверхчёткую картинку в играх только для мониторов с чипом G-Sync Pulsar

Компания Nvidia вновь поднимает планку игровых технологий с выходом новинки — G-Sync Pulsar, представляющей совершенствовании качества визуального отображения. Эта технология нацелена на решение проблемы размытости изображения.

Ferra.ru

Ferra.ru

Недостатки предыдущих достижений, таких как переменная частота обновления и Ultra Low Motion Blur, нашли свое решение в Pulsar от Nvidia. С помощью уникального алгоритма, который синхронизирует сглаживание переменной частоты обновления и пульсацию монитора, Pulsar устраняет размытие и призрачность пикселей, обеспечивая более четкое изображение.

NVIDIA

NVIDIA

Однако для использования этой передовой функции на мониторах необходимы специальные чипы Nvidia. Первым таким монитором станет Asus ROG Swift PG27 Series G-Sync с обновлением 360 Гц, однако его цена пока остается неизвестной.

Несмотря на то что практический опыт пока не подтвержден, пробные испытания на показали значительное улучшение четкости деталей во время высокоскоростной игры. Nvidia также представила видеоролик, снятый со скоростью 1000 кадров в секунду.

Автор:Булат Кармак
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