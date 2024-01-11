Nvidia разрешит сверхчёткую картинку в играх только для мониторов с чипом G-Sync Pulsar

Однако для использования этой передовой функции на мониторах необходимы специальные чипы Nvidia. Первым таким монитором станет Asus ROG Swift PG27 Series G-Sync с обновлением 360 Гц, однако его цена пока остается неизвестной.

Несмотря на то что практический опыт пока не подтвержден, пробные испытания на показали значительное улучшение четкости деталей во время высокоскоростной игры. Nvidia также представила видеоролик, снятый со скоростью 1000 кадров в секунду.