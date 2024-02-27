Nvidia создала группу для разработки ИИ для физического и виртуального мира

Исследовательская группа GEAR была основана Джимом Фаном и Юком Жу, которые ранее уже сотрудничали над несколькими проектами. Главной целью команды является создание универсального искусственного интеллекта, способного обучаться действовать умело в различных виртуальных и реальных средах.

Согласно Джиму Фану, 2024 год объявляется годом робототехники, годом ИИ в играх и годом симуляции. Он выразил уверенность в том, что в будущем каждое движущееся устройство будет автономным, а роботы и виртуальные агенты станут такими же обыденными, как iPhone.

Группа объявила о четырех направлениях своих исследований: развитие многомодальных фундаментальных моделей, создание универсальных роботов, формирование фундаментальных агентов в виртуальных мирах, а также исследование симуляции и синтетических данных.