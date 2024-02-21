Nvidia свергла Tesla с пьедестала самой торгуемой на Уолл-Стрит компании

По объёму торгов на Уолл-Стрит Nvidia оказалась более интересной на данный момент, чем Tesla. Сейчас компания находится на третьем месте после Microsoft и Apple.

Победное шествие Nvidia продолжается с 12 февраля, рыночная стоимость акций корпорации, контролирующей рынок мощных чипов на 80%, выросла с $540 млрд в 2023 году до $1,8 трлн в 2024.