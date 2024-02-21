Опубликовано 21 февраля 2024, 03:45
1 мин.
Nvidia свергла Tesla с пьедестала самой торгуемой на Уолл-Стрит компании
Корпорация Nvidia после того, как для инвесторов стал очевидным фокус компании на производство высокопроизводительных ИИ-чипов, резко выросла в цене капитализации, достаточно быстро обогнав Amazon и материнскую компанию Google — Alphabet. Но теперь стало известно, что Nvidia «подвинула» и автопроизводителя Tesla.
Alphacoders.com
По объёму торгов на Уолл-Стрит Nvidia оказалась более интересной на данный момент, чем Tesla. Сейчас компания находится на третьем месте после Microsoft и Apple.
Победное шествие Nvidia продолжается с 12 февраля, рыночная стоимость акций корпорации, контролирующей рынок мощных чипов на 80%, выросла с $540 млрд в 2023 году до $1,8 трлн в 2024.