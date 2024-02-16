Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 01:30
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Nvidia царствует: чипмейкер обогнал владельцев Google по рыночной стоимости

Nvidia, бесспорный лидер в области ИИ-ускорителей, совершила удивительный подвиг - обошла по рыночной капитализации Amazon и Alphabet и стала четвертой самой дорогой компанией в мире.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

С рыночной стоимостью в 1,83 триллиона долларов Nvidia обошла Alphabet с 1,82 триллиона долларов и Amazon с 1,8 триллиона долларов. Этот всплеск связан с ускорителем H100, на котором в настоящее время работает большинство больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT от OpenAI, а также проекты ИИ от таких технологических гигантов, как Microsoft и даже Amazon. По иронии судьбы, хотя эти компании конкурируют с Nvidia, они также в значительной степени полагаются на ее чипы.

Nvidia не останавливается на достигнутом. Скоро выйдет H200, ИИ-ускорителей следующего поколения. Кроме того, недавние инвестиции в размере 30 миллиардов долларов в специальное подразделение, которое будет помогать компаниям создавать заказные ИИ-чипы, определенно сыграют свою роль в стоимости компании.

Автор:Армен Зангиев
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