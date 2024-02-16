Nvidia царствует: чипмейкер обогнал владельцев Google по рыночной стоимости

С рыночной стоимостью в 1,83 триллиона долларов Nvidia обошла Alphabet с 1,82 триллиона долларов и Amazon с 1,8 триллиона долларов. Этот всплеск связан с ускорителем H100, на котором в настоящее время работает большинство больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT от OpenAI, а также проекты ИИ от таких технологических гигантов, как Microsoft и даже Amazon. По иронии судьбы, хотя эти компании конкурируют с Nvidia, они также в значительной степени полагаются на ее чипы.

Nvidia не останавливается на достигнутом. Скоро выйдет H200, ИИ-ускорителей следующего поколения. Кроме того, недавние инвестиции в размере 30 миллиардов долларов в специальное подразделение, которое будет помогать компаниям создавать заказные ИИ-чипы, определенно сыграют свою роль в стоимости компании.