NVIDIA украла технологии автопроизводителя Valeo

Суть конфликта кроется в действиях бывшего сотрудника Valeo, Мохаммада Монируццамана, который в 2021 году перешёл работать в NVIDIA.

Перед уходом из Valeo, он скопировал большое количество файлов, включая исходный код приложения для помощи в парковке, основанного на искусственном интеллекте, а также другие конфиденциальные документы.

Ситуация обострилась, когда Монируццаман случайно продемонстрировал украденные файлы во время видеоконференции с сотрудниками NVIDIA и Valeo.

После презентации он не прекратил демонстрацию экрана, и коллеги увидели окно с исходным кодом программного обеспечения Valeo и надписью «ValeoDocs». Это стало доказательством для автопроизводителя, которое начало расследование действий Монируццамана до его ухода из компании и обнаружило копирование кода и других файлов.

Valeo, столетняя компания из Парижа, давно занимается разработкой высокотехнологичных автомобильных решений.

В своём иске Valeo описывает себя как устоявшуюся компанию в автомобильной индустрии, в то время как NVIDIA является «новичком в автомобильной отрасли» с «полным отсутствием опыта» в создании технологий помощи при парковке.