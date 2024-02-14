NVIDIA выпустила аналог нашумевшего ChatGPT, который можно запустить локально на своем компьютере
Wccftech
Этот чат-бот, работающий на базе искусственного интеллекта, доступен для пользователей Windows и поддерживается всеми графическими процессорами RTX 30ХХ и 40ХХ серии.
Chat with RTX — это персонализированный ИИ-собеседник, который работает локально, без необходимости подключения к интернету. Вы можете «обучить» его, используя собственные файлы данных, такие как текстовые документы, PDF, DOCX и даже веб-страницы.
Это означает, что чат-бот будет генерировать ответы, основываясь исключительно на информации, доступной на вашем ПК, что обеспечивает более персонализированный и безопасный опыт.
Самое интересное, что Chat with RTX использует технологию TensorRT-LLM от NVIDIA, которая обеспечивает высокую скорость работы и эффективность благодаря аппаратному ускорению на графических процессорах RTX.