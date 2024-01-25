NVIDIA выпустила инструмент, для создания ярких и качественных HDR-видео из обычных роликов

Этот инструмент использует ИИ для преобразования SDR-видео в HDR. Для использования RTX Video HDR необходим HDR10-совместимый монитор с включенным HDR в Windows.

Новая функция является частью свежего драйвера Game Ready 551.23 для RTX 4070 Ti Super. Функция работает в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome.

Во время тестирования на мониторе HDR600 было замечено, что она добавляет тонкие цветовые детали к 4K YouTube-видео, которые не были загружены в HDR.

Эффект может быть более заметным на лучшем HDR мониторе, но его трудно заметить, если не переключать его несколько раз подряд.

Как и многие другие функции NVIDIA на основе ИИ, RTX Video HDR требует карты с поддержкой RTX, поскольку использует тензорные ядра.