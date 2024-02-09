Обнаружение ядерных испытаний: новый метод достиг 99% точности

До 1960-х годов ядерные испытания проводились над землей, что создавало угрозу выпадения радиоактивных осадков. Последующие договоры привели к переходу на подземные испытания, которые генерируют сейсмические волны, обнаруживаемые сейсмометрами. Однако отличить эти волны от естественных землетрясений оказалось непростой задачей.

Команда ANU под руководством доктора Марка Хоггарда решила эту проблему, усовершенствовав математический и статистический анализ сейсмических данных. Это привело к значительному повышению точности — с 82% до 99% для набора из 140 известных взрывов в США.

Новый метод успешно классифицировал все шесть северокорейских испытаний, проведенных в период с 2006 по 2017 год, что подчеркивает его эффективность в реальных сценариях. Доктор Хоггард подчеркивает потенциал метода для выявления тайных испытаний, особенно учитывая огромное количество землетрясений, которые могут маскировать подозрительные события.

Кроме того, метод обладает явными преимуществами: он использует существующие сейсмические данные, исключая необходимость в новом дорогостоящем оборудовании, и работает практически в режиме реального времени, позволяя осуществлять оперативный мониторинг.