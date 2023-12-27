Общество потребления благодаря ИИ? Миллиардер предсказал мировую дефляцию

Он подчеркнул, что ИИ приведёт «к огромной дефляции в течение двадцати пяти лет». Причём, по его мнению, показатели ВВП и экономики будут не так актуальны, но товары и услуги будут в большом изобилии. И всё должно базироваться на «правильных мерах и правильных вопросах».

При этом Хоста не видит серьёзных угроз в развитии ИИ. По его мнению, которое он неоднократно высказывал на различных мероприятиях, «...нас убивает Китай, а не разумный ИИ». Он крупнейший инвестор за всю историю OpenAI, вложивший в развитие компании $50 млн. «Капитала какое-то время должно быть недостаточно, текущие показатели ВВП и экономики будут менее актуальными, но товаров и услуг должно быть в большом изобилии. Ключевой вопрос заключается в том, каковы правильные меры и правильные вопросы», — написал Хосла на X в понедельник.