Обычный дом превратили в отдельную экосистему с более чем 1100 видами
Трое сожителей превратили свой дом в Брисбене в очаг биоразнообразия во время дружеского соревнования, что привело к неожиданному академическому исследованию. Математик Мэтт Холден, эколог Эндрю Роджерс и таксономист Рассел Йонг из UQ начали обследование своего дома в Аннерли, в результате чего за 12 месяцев было обнаружено 1150 уникальных видов.
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Вопреки ожиданиям, исследователи превзошли прогнозы экологов, которые предполагали, что в таких условиях обитает не более 200 видов. Удивительно, но разнообразная экосистема включала 436 видов мотыльков и бабочек, 56 пауков, восемь рептилий и 56 видов птиц, демонстрируя несметное биоразнообразие городских ландшафтов.
Благодаря этому открытию в австралийскую базу данных по биоразнообразию были внесены три ранее незадокументированных вида, что подчеркивает потенциальное богатство, скрытое в пригородных домах.
Доктор Холден призывает домовладельцев озеленить территорию, не требующую особого ухода, избавиться от ухоженных газонов и отказаться от пестицидов, ведь каждый задний двор может стать пристанищем для удивительного биоразнообразия.