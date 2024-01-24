Один из европейских университетов начнёт проводить лекции с помощью голограмм

В течение 2024 года технология для создания голограмм на базе ИИ будет тестироваться в условиях реальных лекций. Сначала с помощью технологии начнут преподавать направление «Мода», занятия будут проводить преподаватели, приглашённые из Массачусетского технологического института (MIT).

Это оборудование — совместный проект американских производителей иммерсивных технологий Proto и Holoconnects, и воспроизводить оно будет реальное присутствие не только лекторов, которые проводят занятия удалённо, но и известных учёных, живших раньше, например, Альберта Эйнштейна.

Как отметила директор по бакалавриату Бизнес-школы Лафборо, профессор Викки Лок, «трёхмерное представление просто гораздо более привлекательно и реально, в то время как лекции через Zoom дают только ощущение просмотра телевизора».

В учебную программу занятия с помощью «умного» иммерсивного этого оборудования введут в 2025 году. Однако, в Лафборо не подтвердили, что намерены регулярно использовать технологию в будущем для переноса цифровых изображений известных и давно умерших людей в аудиторию.