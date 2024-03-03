Один в поле воин: косатка справилась с большой белой акулой

Наблюдение произошло у побережья Южной Африки, где две косатки по кличке Порт и Старборд охотятся на больших белых акул с 2017 года. Эти хищники охотятся на богатую питательными веществами печень акул, оставляя полусъеденные туши на берегу.

Известно, что косатки охотятся на белых акул, но никогда ранее не наблюдалось, чтобы они охотились в одиночку. В этом конкретном случае самец косатки Старборд быстро обезвредил и съел молодую большую белую акулу в течение двух минут.

«Это наблюдение свидетельствует об одиночной охоте как минимум одной косатки, что противоречит традиционному совместному охотничьему поведению, известному в этом регионе», — заявила доктор Элисон Таунер, ведущий автор исследования, опубликованного в African Journal of Marine Science.

Такое одиночное поведение вызывает опасения относительно потенциальных экологических последствий. Соавтор исследования Примо Микарелли обращает внимание на сокращение числа встреч с белыми косатками в районах их обитания, что говорит о нарушении пищевой цепи. Кроме того, недавняя находка косатки без печени на австралийском побережье указывает на возможное распространение такого хищнического поведения.