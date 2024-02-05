Ограждения на американских трассах оказались не готовы к электромобилям

В испытаниях, спонсируемых Центром инженерных исследований и разработок армии США, участвовали пикап Rivian R1T 2022 года и седан Tesla Model 3 2018 года. Оба автомобиля легко пробили или обошли стандартную систему ограждений Midwest Guardrail System (MGS) на скорости движения по шоссе. Это подчеркивает потенциальную опасность для водителей и пассажиров при столкновении с электромобилями, если существующие ограждения не смогут их удержать.

Электромобили, как правило, на 20−50% тяжелее автомобилей с обычным двигателем, с более низким центром тяжести, что приводит к увеличению энергии удара при столкновении. UNL в сотрудничестве с различными партнерами активно исследует и разрабатывает дорожные барьеры нового поколения, которые могут безопасно выдерживать удары как электромобилей, так и традиционных транспортных средств. Для этого используются суперкомпьютерные симуляции и реальные краш-тесты для анализа и улучшения конструкции барьеров.