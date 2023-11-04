Оказалось, что загрязнение атмосферы по-своему защищает от глобального потепления

В течение 2022 года показатели глобального таяния льдов, аномальной жары, температуры океана, гибели кораллов, наводнений и засух сильно сместились в красную зону. Летом и осенью ежемесячные глобальные температурные аномалии превысили большинство прогнозов.

Исследование Хансена показывает, что продолжающееся сокращение частиц серного загрязнения воздуха, называемых аэрозолями, может привести к тому, что глобальная среднегодовая температура превысит допустимые цифры раньше, чем ожидалось, что резко увеличит проблемы, с которыми и так сталкиваются страны, которые работают над ограничением вредного изменения климата.

И это исследование может усугубить раскол в сообществе климатологов, потому что не только ставит под сомнение существующую доктрину отношения к глобальному потеплению, но и предполагает её вред.