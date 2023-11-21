OnePlus представила бесплатный ИИ для создания музыки

Этот инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет пользователям создавать уникальные музыкальные композиции, песни и даже видеоклипы.

Процесс создания музыки с помощью OnePlus AI Music Studio начинается с авторизации или регистрации на сайте.

Пользователи могут выбрать жанр музыки, включая такие популярные направления как рэп и EDM, а в скором времени станет доступен и поп. Кроме того, можно задать настроение трека — от счастливого и энергичного до романтического и грустного — и выбрать тему для видео.

Далее, пользователи пишут текст, который описывает суть их песни. Нейросеть, анализируя предоставленные данные, генерирует полноценный текст песни, соответствующий заданной тематике.

Этот текст затем накладывается на мелодию, создавая уникальную композицию. В результате, пользователь получает сгенерированный минутный видеоклип с индивидуально созданной песней.