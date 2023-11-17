Они заменят ваш смартфон: у MediaTek появился новый партнер в производстве AR-очков

В отличие от своих предшественников, эти футуристические очки будут оснащены встроенным «видоискателем», позволяющим пользователям без труда сканировать QR-коды, читать сообщения и многое другое.

Партнерство призвано произвести «революцию» в AR-очках, решив такие проблемы, как громоздкость и нулевая эстетичность. Опыт MediaTek в создании SoC сыграет ключевую роль в создании «изящных и эффективных» AR-очков.

Хотя конкретные детали об очках пока не разглашаются, энтузиасты с нетерпением ожидают выхода в 2025 году версии с видоискателем и более совершенных моделей, запланированных на 2027 год.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена