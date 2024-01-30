OpenAI и Common Sense Media создадут ИИ для детей

OpenAI недавно запустила магазин для создания персонализированных моделей GPT, и теперь с Common Sense Media они создадут раздел, посвященный детям. Обе организации будут разрабатывать рекомендации и материалы по безопасному использованию ChatGPT, чтобы предотвратить негативные последствия использования этой технологии для подростков.

Это партнерство было анонсировано на саммите Common Sense Kids and Family в Сан-Франциско, где генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отклонил предложение о том, что ИИ вреден для детей и должен быть исключен из школ. Он подчеркнул, что обучение детей использованию инструментов будущего является необходимым шагом и приведет к более высокому уровню достижений выпускников старших классов.