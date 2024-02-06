OpenAI представила приложение ChatGPT для Apple Vision Pro

Vision Pro включает передовые функции, такие как Optic ID для биометрической аутентификации посредством отслеживания глаз и распознавания радужки, Spatial Audio для натурального звукового опыта и VisionKit для разработки приложений. Приложение ChatGPT, используя Vision Pro, позволит взаимодействовать с искусственным интеллектом с использованием текста, голоса и визуальных данных.

Интеграция ChatGPT с Vision Pro открывает возможность к более естественному общению с искусственным интеллектом. У пользователей появится возможность решать сложные задачи, предоставляя инструкции устно или демонстрируя проблемы с помощью камеры устройства. Это улучшит взаимодействие в таких областях, как устранение неисправностей, планирование приготовления еды и образовательные задачи.