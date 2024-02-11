OpenAI решила делать свои чипы: компании нужны $7 трлн

Компания-разработчик нейросети GPT и чат-бота ChatGPT хочет построить заводы для серийного производства чипов, чтобы обеспечить отрасль необходимыми полупроводниками. Потому что уже многие игроки рынка ИИ-технологий говорят об острой нехватке необходимых платформ.

Цель Альтмана — наводнить рынок чипами для разработки ИИ, который в перспективе будет умнее человека, но денег для этого нет. Не может выделить их и федеральное правительство Штатов, хотя Альтман уже встречался по этому вопросу с министром торговли США Джиной Раймондо.

Альтман заявил в ходе одной из конференций, что на развитие сети заводов для производства чипов понадобится порядка $5-7 трлн, в связи с этим он встречался с правительством Объединённых Арабских Эмиратов. Также Альтман провёл встречи с главой японской компании SoftBank Масаёси Соном.

Отдельно руководство OpenAI встречалось с менеджментом тайваньской TSMC в ходе переговоров о строительстве заводов.