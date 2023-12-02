OpenAI снова спотыкается: запуск магазина для ИИ-инструментов отложен до следующего года

В электронном письме, направленном тем, кто зарегистрировался в GPT Builder, OpenAI признала наличие непредвиденных трудностей и заверила пользователей, что в процессе работы над магазином будут продолжены усилия по улучшению ChatGPT. Цель магазина GPT - создать рынок, на котором пользователи смогут продавать и делиться своими индивидуальными моделями GPT, а создатели получат вознаграждение за их использование.

Пока компания справляется с внутренними проблемами, пользователи с нетерпением ждут обновлений и предвкушают возможный запуск магазина GPT, который теперь отложен до следующего года.