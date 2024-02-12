Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 11:15
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OpenAI взмывает ввысь: выручка удвоилась, оценка превысила $ 80 млрд

OpenAI достигла важного рубежа: в декабре 2023 года ее доход составил 2 миллиарда долларов. Эта впечатляющая цифра, о которой сообщает Financial Times, появилась всего через несколько месяцев после того, как компания преодолела отметку в 1 миллиард долларов.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Впечатляющие показатели во многом объясняются высоким спросом на продукт ChatGPT от OpenAI. Поскольку компании все чаще используют инструменты генеративного ИИ для повышения производительности и автоматизации задач, популярность ChatGPT резко возросла, что привело к значительному росту доходов.

Согласно отчету, OpenAI оптимистично настроена удвоить свой доход к 2025 году, чему способствует продолжающийся рост рынка генеративного ИИ. Этот позитивный прогноз еще больше повысил оценку компании: сейчас инвесторы оценивают ее в более чем 80 миллиардов долларов.

Но амбиции OpenAI выходят за рамки финансового успеха. По сообщениям, генеральный директор Сэм Альтман ищет дополнительное финансирование у инвесторов, в том числе в ОАЭ, для поддержки более широкой технологической инициативы — создании собственных процессоров.

Автор:Армен Зангиев
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