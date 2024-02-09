OpenAI захотела управлять вашим компьютером: ИИ у руля

Концепция OpenAI выходит за рамки возможностей Siri. Этот «сверхумный персональный помощник» будет работать в различных приложениях, выполняя клики, ввод текста и движения курсора по мере необходимости. The Information сообщает, что подобное программное обеспечение для агентов разрабатывается такими технологическими гигантами, как Google.

Суть идеи проста: ИИ-агент становится вашим посредником, выполняя компьютерные задачи от вашего имени. Нужно преобразовать документ в электронную таблицу с анализом данных? Просто попросите свой ИИ справиться с этим.

Амбиции OpenAI выходят за рамки управления рабочим столом. Они также создают ИИ для просмотра веб-страниц, способный решать такие задачи, как бронирование авиабилетов и всестороннее исследование компаний.

В то время как потенциальные преимущества огромны, опасения остаются. Предоставление широкого контроля агенту ИИ требует значительного доверия к его возможностям и намерениям. Беспрепятственное взаимодействие с различными приложениями требует беспрецедентного доступа и вызывает опасения по поводу безопасности. Пользователи по понятным причинам пока что не сильно хотят передавать бразды правления ChatGPT, следует из комментариев в СМИ.