Оптоволокно ускорило Интернет, а теперь и позволило прослушивать поезда

Анализируя эти колебания, DAS составляет подробную акустическую картину состояния пути. Любые внезапные изменения в сигнатуре, например, указывающие на трещину в рельсе или ослабление стыка, могут вызвать предупреждение у операторов железных дорог, что позволит им принять «упреждающие меры» для решения проблемы до того, как она перерастет в опасность.

Использование DAS имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами мониторинга железнодорожной инфраструктуры.

Во-первых, DAS — это система непрерывного мониторинга, предоставляющая данные о состоянии пути в режиме реального времени. Это отличается от традиционных методов, которые, как правило, предполагают периодические проверки, которые могут пропустить малозаметные изменения или проводиться недостаточно часто, чтобы обнаружить развивающиеся проблемы.

Во-вторых, система обладает высокой чувствительностью и способна обнаружить даже самые незначительные вибрации.

В-третьих, DAS не требует вмешательства, поскольку использует существующие волоконно-оптические кабели, которые уже используются для телекоммуникаций или сигнализации. Это устраняет необходимость в дорогостоящей прокладке новой инфраструктуры.

В-четвертых, DAS масштабируема, что позволяет легко развернуть ее на длинных участках пути.

Внедрение DAS уже идет в нескольких странах и дает положительные результаты.