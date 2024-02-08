Осадки сточных вод научились превращать в активированный уголь

Представьте себе, что-то, что вы смываете в канализацию, превращается в материал, используемый для очистки воздуха и воды, устранения запахов и даже извлечения драгоценных металлов. Таков потенциал этой инновации, разработанной в Университете Кордовы.

Упрощенный процесс начинается с сушки и измельчения очищенного осадка сточных вод. Затем они смешивают его с ключевым ингредиентом — гидроксидом калия (KOH) — для активации. Но вот в чем особенность: они используют на 50% меньше KOH, чем традиционные методы, что делает процесс более экологичным и экономически эффективным.

Затем смесь подвергается пиролизу (термическому разложению) и кислотной обработке, в результате чего получается активированный уголь с высокой площадью поверхности и отличной пористостью. Предполагаемая стоимость 8 евро за кг активированного угля после оптимизации делает его экономически выгодным.