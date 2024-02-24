Основатель TSMC рассказал о возрождении в Японии производства чипов

Чанг уверен, что Япония сможет вернуть былую славу производителя микросхем, которой она пользовалась в 1980-х годах. Для этого у страны всё есть, а первым шагом на этом пути как раз станет отрываемый завод TSMC.

Полупроводниковая промышленность Японии когда-то была главенствующей в мире. В конце 1980-х годов страна могла похвастаться шестью из 10 крупнейших мировых производителей чипов. Однако торговые конфликты с США, упущенные возможности компьютерной революции и недостаточные инвестиции подорвали её лидерство, позволив соперникам из США, Тайваня и Южной Кореи вырваться вперёд. Однако теперь пришло время, когда произойдёт ожидаемый «ренессанс».

Чанг рассказал также, что Япония пригласила TSMC построить завод в Японии в 2019 году. «Этот [новый завод] улучшит устойчивость поставок чипов в Японию и во всём мире. Я верю, я надеюсь, что это также положит начало ренессансу полупроводников», — заявил основатель TSMC.