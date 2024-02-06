Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 15:45
1 мин.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь покинул пост генерального директора компании

Лэй Цзюнь, основатель и долгое время глава компании Xiaomi, объявил о своем уходе с поста генерального директора.
Asia Times

Asia Times

С 2010 года он руководил компанией, превратив ее в одного из ведущих мировых производителей смартфонов и прочей электроники.

Теперь Лэй Цзюнь планирует сосредоточиться на развитии автомобильного направления Xiaomi, в частности, на подготовке к запуску электромобиля Xiaomi SU7, который уже проходит дорожные испытания.

В своем сообщении в социальной сети Weibo Лэй Цзюнь подчеркнул, что разработка смартфонов по-прежнему останется приоритетом для компании, но Xiaomi также активно развивает и другие направления, включая автомобильное.

Обязанности генерального менеджера теперь будет исполнять Лу Вэйбин, тоже не последний человек в компании.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.