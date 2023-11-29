От 0 до 80% всего за 5 минут: Toshiba представила новый аккумулятор

Это открытие обещает значительно повысить эффективность и безопасность аккумуляторов, поскольку новая технология существенно снижает образование газов в результате побочных реакций в батарее.

Одной из наиболее впечатляющих характеристик нового аккумулятора является его способность заряжаться до 80% всего за 5 минут.

Это стало возможным благодаря использованию новых материалов и технологий, которые позволяют улучшить производительность и продлить срок службы батареи. Toshiba планирует коммерциализировать эту технологию к 2028 году.

Применение нового аккумулятора компании ожидается в широком спектре устройств, от электроинструментов до электромобилей.

Свежее открытие может оказать значительное влияние на автомобильную промышленность, особенно в контексте стремления к уменьшению «тревоги из-за зарядки» и «тревоги из-за пробега» среди владельцев электромобилей.