От шуток к славе: мемные криптовалюты попали в «высшую лигу»

Начиная с успеха Dogecoin, монеты-мемы «эволюционировали» до разнообразных концепций, таких как монета c лягушкой Пепе. Реальные события, особенно с участием таких влиятельных людей, как Илон Маск, который только рад был поддержать такие криптовалюты, подпитывали эту тенденцию. Теперь возможен четвертый сдвиг - мемные монеты превращаются из нишевых цифровых активов в глобальные бренды.

Представьте, что они получат признание сродни таким NFT-феноменам, как Bored Ape. Благодаря инструментам ИИ, делающим создание всего более доступным, мемные мемы могут утратить свой статус "шутки", обретя значительную ценность и поддержку сообщества, считают эксперты.