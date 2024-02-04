От умных очков Google до AR-шлема Apple: ретроспектива дополненной реальности

В 2012 году видеоролик Google нарисовал убедительную картину того, как AR может легко интегрировать информацию в нашу повседневную жизнь. Ли считает, что этот ролик и сегодня остается «лучшей демонстрацией» AR, показывая его потенциал для замены смартфонов и даже создания «неограниченных плавающих экранов высокого разрешения» для максимальной продуктивности и развлечений.

Однако реальность не соответствовала шумихе. Технологические ограничения того времени не позволили создать «гладкий» опыт работы с очками, и последующие AR-усилия Google в основном сошли на нет. Прошло десять лет, и смартфоны остаются «царем горы», смарт-часы развиваются, но специализированные носимые устройства с AR все еще находятся на ранних стадиях.

Однако появилась Apple Vision Pro, гарнитура, которая, к радости Ли, наиболее близко подходит к реализации первоначального замысла Google. Он признает разницу между гарнитурами и очками, но хвалит Vision Pro за ее программное обеспечение, аппаратные средства и пользовательский опыт как ступеньки на пути к будущему, которое Google пыталось строить.

Ли выражает разочарование тем, что Google, которая, казалось бы, была в авангарде AR с Glass, Now и Wear, в итоге отказалась от своего раннего видения. Несмотря на упущенную возможность, Ли находит надежду в проекте Vision Pro.