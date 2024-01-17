Наука и технологии
10:30, 17 января 2024
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Отдел продаж Google пострадал от новой волны увольнений

Вслед за сокращениями, проведенными на прошлой неделе в масштабах всей компании, Google снова сокращает штат, на этот раз затронув "сотни" рекламщиков. Этот шаг подчеркивает продолжающиеся усилия технологического гиганта по реструктуризации в условиях сложного экономического климата.
Greg Bulla

Greg Bulla

LCS принимает на себя основную нагрузку: внутренние служебные записки, просочившиеся в Business Insider, свидетельствуют о том, что последняя серия увольнений в первую очередь направлена на подразделение Google по продажам крупным клиентам (LCS). Компания подтвердила это, заявив, что команда Google Customer Solutions (GCS), ориентированная на небольших клиентов, станет центральным подразделением по продаже рекламы.

Google утверждает, что эти изменения являются частью регулярного ежегодного обзора, направленного на оптимизацию структуры обслуживания рекламных клиентов. Пресс-секретарь Крис Паппас подчеркивает, что цель состоит в том, чтобы подобрать для клиентов наиболее подходящие каналы продаж и команды специалистов. Пострадавшие сотрудники получат поддержку, в том числе возможность подать заявку на открытые вакансии в Google.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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