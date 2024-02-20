Наука и технологии
Опубликовано 20 февраля 2024, 01:30
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Открыта новая форма магнетизма с перспективой на будущее

Ученые подтвердили существование странной новой формы магнетизма, которая скрывается прямо перед вами. Новое явление, названное «алтермагнетизм», обнаружено в повседневных материалах и уже предполагает значительные технологические применения.
Ferra.ru

Ferra.ru

Алтермагнетизм сочетает свойства других видов магнетизма, например, электроны в нем вращаются в противоположных направлениях, как в антиферромагнетизме, но не создают магнетизации. Энергетические полосы материала также имеют вращение в противоположных направлениях от соседних полос.

Открытие алтермагнетизма было предсказано в 2019 году и теперь подтверждено экспериментами на синхротроне Swiss Light Source (SLS). Материал, первоначально считавшийся антиферромагнетиком, оказался алтермагнетиком — марганцевым теллуром.

Эта новая форма магнетизма, вероятно, обладает самым широким спектром применений, таких как сверхпроводимость и область науки, называемая спинтроникой. Алтермагнетики могут предоставить сильные эффекты спина без создания магнитного поля, что делает их более удобными для масштабирования и эффективного использования в спинтронике, где данные кодируются в спине электронов.

Автор:Булат Кармак
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