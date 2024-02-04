Падение Quora: из процветающего сообщества в напичканный ИИ сайт-призрак
Ferra.ru / Kandinsky 3
Slate рисует мрачную картину упадка Quora, выделяя такие проблемы, как:
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Постоянная борьба со спамом и ботами, перегружающая модераторов и разочаровывающая пользователей.
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Лавина бессмысленных, повторяющихся записей и вопросов.
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Автоматически генерируемые изображения и потенциально написанные ИИ ответы, что вызывает опасения по поводу качества и «права собственности».
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Контент пользователей может быть использован для обучения ИИ или передан другим лицам без явного согласия.
Известные авторы и эксперты покидают платформу, забирая с собой ценный контент. Это создает порочный круг: снижение качества отталкивает все больше пользователей, что еще больше снижает ценность контента. Попытка Quora решить проблему с помощью автоматизации обернулась неудачей. ИИ-модерация не решила проблему, а генерируемый ИИ контент лишь вызвал тревогу.
Это конец? Предсказание экспертов о будущем, наполненном исключительно «вопросами роботов и ответами роботов», рисует леденящую душу картину.