Партнерство OpenAI и Microsoft под угрозой из-за антимонопольных проблем

Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия (FTC) США, обеспокоенные потенциальной антиконкурентной практикой, борются за лидерство в расследовании этого партнерства.

Внимание регуляторов было привлечено к партнерству во время ноябрьского краха OpenAI, когда Microsoft ненадолго наняла генерального директора OpenAI Сэма Альтмана после того, как он был отстранен от должности советом директоров компании. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу контроля Microsoft над разработкой OpenAI и ее потенциала подавить конкуренцию в области ИИ.

Грандиозное видение OpenAI о создании ИИ, который будет одновременно доброжелательным и сверхразумным, зависит от партнерства с Microsoft. Недавно компания запустила свой GPT Store, пытаясь создать магазин приложений для ИИ, но этот шаг уже вызвал обеспокоенность разработчиков, которые опасаются, что их заставят использовать эту торговую площадку.

Если партнерство будет прекращено по антимонопольным соображениям, это может существенно затормозить путь общества к сверхчеловеческому ИИ. Потенциальные выгоды и риски разработки такого продвинутого ИИ остаются предметом горячих споров, и результаты этого расследования могут иметь серьезные последствия для будущего технологий и общества в целом.