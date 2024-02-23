Перечислены домашние животные, которые очень похожи на драконов

Красноглазый крокодиловый сцинк. Его размер составляет максимум 20 см. Чешуя у этой ящерицы имеет тёмно-коричневый или чёрный цвет и действительно напоминает драконью или крокодилью. Обитает такое животное во влажных тропических лесах, поэтому оно любит влагу и тепло.

Древесная аброния. Напоминает она маленького дракона зелёного цвета. Длина её при этом равняется 25 см. Обитает аброния в лесах Центральной Америки.

Сцинк синеязыкий. Это крупная ящерица, длина которой может достигать 70 см. При этом она действительно привязывается к человеку, подобно кошке или собаке. Внешне напоминает эта ящерица всё же змею.