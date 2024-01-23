Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2024, 00:00
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Перечислены научные события, за которыми точно стоит следить в 2024 году

Наука уже шагнула далеко вперёд, и вот над какими инновационными разработками сейчас трудятся учёные со всего мира.
Rubin Obs/NSF/AURA

Rubin Obs/NSF/AURA

Искусственный интеллект. Ожидается, что в 2024 году выйдет GPT-5. Кроме того, исследователи ждут выхода конкурента GPT-4 от Google — Gemini. Эта большая языковая модель способна будет обрабатывать несколько типов ввода, в том числе текст, изображения, аудио, видео, компьютерный код. Будет выпущена и новая версия AlphaFold. Благодаря этому инструменту искусственного интеллекта можно будет смоделировать взаимодействия между белками, нуклеиновыми кислотами и другими молекулами с высокой степенью точности. Это может помочь в разработке лекарств.

Изучение звёзд. Обсерватория Vera C. Rubin в Чили в конце 2024 года начнёт работу. Использоваться для изучения неба будет 8,4-метровый телескоп и огромная 3200-мегапиксельная камера. Кроме того, в середине 2024 года должно завершиться строительство обсерватории Саймонс в пустыне Атакама.

Оружейные комары. Начнётся производство комаров, которые борются с различными болезнями. Произойдёт это на заводе в Бразилии. Комары будут заражены бактериальным штаммом, благодаря которому они смогут защитить до 70 миллионов человек от заболеваний денге и зика.

Пандемия и вакцины. Правительство Соединённых Штатов уже финансирует испытания трёх вакцин нового поколения. Две из них — интраназальные, а ещё одна усиливает антитела и Т-клеточный ответ. Также Всемирная организация здравоохранения должна будет представить на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения окончательный проект договора о пандемии. Произойдёт это в мае 2024 года.

Лунные миссии. Миссия Artemis II может начаться уже в ноябре следующего года. Участвовать в эксперименте будут трое мужчин и одна женщина. Им нужно будет на космическом корабле совершить 10-дневный облёт вокруг Луны. Собирается в рамках собственной миссии запустить лунный аппарат и Китай.

Помимо этого, аппарат Clipper в октябре следующего года направится к Европе, то есть в луне Юпитера. В рамках японской миссии в 2024 году планируется посещение лун Марса.

NASA/JPL-Caltech/Johns Hopkins, APL/Ed Whitman

NASA/JPL-Caltech/Johns Hopkins, APL/Ed Whitman

Тёмная материя. В 2024 году появятся результаты эксперимента, направленного на обнаружение частиц тёмной материи — аксионов. Возможно, учёным также удастся определить массу частиц нейтрино.

Дебаты о сознании. К концу 2024 года могут стать известны итоги эксперименов, в ходе которых специалисты проверяют сейчас две теории сознания.

Спасение планеты. Завершатся в 2024 году переговоры, связанные с договором ООН по пластику. В результате будет создано обязательное международное соглашение по устранению загрязнения пластиком.

Сверхбыстрые компьютеры. В начале 2024 года будет запущен «Юпитер» — первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер. Эта машина способна будет выполнять в секунду один миллиард миллиардов (квинтиллион) вычислений. Также американские учёные в 2024 году установят две экзафлопсные машины. Это Aurora и El Capitan. Первая будет использоваться для разработки карт нейронных цепей мозга, вторая — для моделирования последствий взрывов ядерного оружия.

Автор:Егор Ларионов
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