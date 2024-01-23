Перечислены научные события, за которыми точно стоит следить в 2024 году

Искусственный интеллект. Ожидается, что в 2024 году выйдет GPT-5. Кроме того, исследователи ждут выхода конкурента GPT-4 от Google — Gemini. Эта большая языковая модель способна будет обрабатывать несколько типов ввода, в том числе текст, изображения, аудио, видео, компьютерный код. Будет выпущена и новая версия AlphaFold. Благодаря этому инструменту искусственного интеллекта можно будет смоделировать взаимодействия между белками, нуклеиновыми кислотами и другими молекулами с высокой степенью точности. Это может помочь в разработке лекарств.

Изучение звёзд. Обсерватория Vera C. Rubin в Чили в конце 2024 года начнёт работу. Использоваться для изучения неба будет 8,4-метровый телескоп и огромная 3200-мегапиксельная камера. Кроме того, в середине 2024 года должно завершиться строительство обсерватории Саймонс в пустыне Атакама.

Оружейные комары. Начнётся производство комаров, которые борются с различными болезнями. Произойдёт это на заводе в Бразилии. Комары будут заражены бактериальным штаммом, благодаря которому они смогут защитить до 70 миллионов человек от заболеваний денге и зика.

Пандемия и вакцины. Правительство Соединённых Штатов уже финансирует испытания трёх вакцин нового поколения. Две из них — интраназальные, а ещё одна усиливает антитела и Т-клеточный ответ. Также Всемирная организация здравоохранения должна будет представить на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения окончательный проект договора о пандемии. Произойдёт это в мае 2024 года.

Лунные миссии. Миссия Artemis II может начаться уже в ноябре следующего года. Участвовать в эксперименте будут трое мужчин и одна женщина. Им нужно будет на космическом корабле совершить 10-дневный облёт вокруг Луны. Собирается в рамках собственной миссии запустить лунный аппарат и Китай.

Помимо этого, аппарат Clipper в октябре следующего года направится к Европе, то есть в луне Юпитера. В рамках японской миссии в 2024 году планируется посещение лун Марса.