Перечислены научные события, за которыми точно стоит следить в 2024 году
Rubin Obs/NSF/AURA
Искусственный интеллект. Ожидается, что в 2024 году выйдет GPT-5. Кроме того, исследователи ждут выхода конкурента GPT-4 от Google — Gemini. Эта большая языковая модель способна будет обрабатывать несколько типов ввода, в том числе текст, изображения, аудио, видео, компьютерный код. Будет выпущена и новая версия AlphaFold. Благодаря этому инструменту искусственного интеллекта можно будет смоделировать взаимодействия между белками, нуклеиновыми кислотами и другими молекулами с высокой степенью точности. Это может помочь в разработке лекарств.
Изучение звёзд. Обсерватория Vera C. Rubin в Чили в конце 2024 года начнёт работу. Использоваться для изучения неба будет 8,4-метровый телескоп и огромная 3200-мегапиксельная камера. Кроме того, в середине 2024 года должно завершиться строительство обсерватории Саймонс в пустыне Атакама.
Оружейные комары. Начнётся производство комаров, которые борются с различными болезнями. Произойдёт это на заводе в Бразилии. Комары будут заражены бактериальным штаммом, благодаря которому они смогут защитить до 70 миллионов человек от заболеваний денге и зика.
Пандемия и вакцины. Правительство Соединённых Штатов уже финансирует испытания трёх вакцин нового поколения. Две из них — интраназальные, а ещё одна усиливает антитела и Т-клеточный ответ. Также Всемирная организация здравоохранения должна будет представить на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения окончательный проект договора о пандемии. Произойдёт это в мае 2024 года.
Лунные миссии. Миссия Artemis II может начаться уже в ноябре следующего года. Участвовать в эксперименте будут трое мужчин и одна женщина. Им нужно будет на космическом корабле совершить 10-дневный облёт вокруг Луны. Собирается в рамках собственной миссии запустить лунный аппарат и Китай.
Помимо этого, аппарат Clipper в октябре следующего года направится к Европе, то есть в луне Юпитера. В рамках японской миссии в 2024 году планируется посещение лун Марса.
Тёмная материя. В 2024 году появятся результаты эксперимента, направленного на обнаружение частиц тёмной материи — аксионов. Возможно, учёным также удастся определить массу частиц нейтрино.
Дебаты о сознании. К концу 2024 года могут стать известны итоги эксперименов, в ходе которых специалисты проверяют сейчас две теории сознания.
Спасение планеты. Завершатся в 2024 году переговоры, связанные с договором ООН по пластику. В результате будет создано обязательное международное соглашение по устранению загрязнения пластиком.
Сверхбыстрые компьютеры. В начале 2024 года будет запущен «Юпитер» — первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер. Эта машина способна будет выполнять в секунду один миллиард миллиардов (квинтиллион) вычислений. Также американские учёные в 2024 году установят две экзафлопсные машины. Это Aurora и El Capitan. Первая будет использоваться для разработки карт нейронных цепей мозга, вторая — для моделирования последствий взрывов ядерного оружия.