Перечислены особенности памяти у кошек
GAS-KVAS
Объём кратковременной памяти у кошек составляет 16 часов. При этом исследования показывают, что когда эти животные долгое время обходили различные препятствия, то они запоминали расположение объектов на целые сутки.
Долгосрочная память у кошек в объёме не ограничена. Считается, что они помнят определённые моменты целых 10 лет.
Хозяев кошки помнят всегда. Кроме того, они могут его узнать просто по запаху и голосу. Если же говорить о запоминании гостей в доме и незнакомцев, то всё зависит от частоты взаимодействия человека с кошкой. Но если питомец видит кого-то впервые, то может его запомнить на 16 часов.
Известно также, что кошки отлично помнят важные для них места, негативный опыт, жесты и слова определённых людей, своих сородичей.
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