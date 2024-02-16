Перечислены особенности памяти у кошек

Хозяев кошки помнят всегда. Кроме того, они могут его узнать просто по запаху и голосу. Если же говорить о запоминании гостей в доме и незнакомцев, то всё зависит от частоты взаимодействия человека с кошкой. Но если питомец видит кого-то впервые, то может его запомнить на 16 часов.

Известно также, что кошки отлично помнят важные для них места, негативный опыт, жесты и слова определённых людей, своих сородичей.

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