Перечислены самые умные породы кошек
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Норвежская лесная кошка. У этих вольнолюбивых питомцев твёрдый характер, хорошая устойчивость к болезням. Их можно обучить различным командам, трюкам, у них также отличная память.
Мейн-кун. Известна эта порода большими размерами. Некоторые взрослые кошки могут весить больше 10 кг. Правда, максимального размера такие питомцы достигают лишь в 3-5 лет. Они легко приспосабливаются к новым условиям, быстро обучаются, хорошо ловят мышей, любят воду.
Абиссинская кошка. Такие кошки могут интуитивно чувствовать настроение хозяев, хорошо ладят с другими животными и с разными людьми.
Сингапурская кошка. Это самая миниатюрная порода. Весят такие взрослые особи обычно примерно 3,75 кг. Они энергичны, умны, легко обучаются, привязываются к людям и чувствуют их настроение.
Балинезийская кошка. Она всегда будет знать, в какое время удобнее что-нибудь стащить со стола или как открыть ящик. Также представители этой породы привязываются к самому хозяину и хорошо понимают правила дома.
Петерболд. Эти кошки привязываются к людям, быстро учатся трюкам и командам. Это самая умная порода кошек без шерсти.
Британская короткошёрстная кошка. Они хорошо адаптируются к разным условиям, быстро осваивают новые навыки.