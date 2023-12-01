17:15, 01 декабря 2023
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Первое в мире работающее на аммиаке судно отправится в плавание в 2026 году
Норвежский химический гигант Yara, объявив о запуске первого в мире контейнеровоза Yara Eyde, работающего на чистом аммиаке, который отправится в первый рейс в 2026 году, создает новую волну в судоходной отрасли.
Yara
Отказ от традиционного дизельного топлива - инициатива Yara, меняющая ход событий в «гонке за декарбонизацию судоходства», на долю которого приходится до 3% мировых выбросов CO2. Аммиак, более чистая альтернатива, будет служить топливом для судна Yara Eyde, что позволит сократить 11 000 тонн выбросов CO2 в год на маршруте Норвегия-Германия.
Учитывая озабоченность состоянием окружающей среды и стремление грузовладельцев к сокращению выбросов, Yara Eyde обещает конкурентоспособную и экологичную логистику.
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