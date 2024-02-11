Первый (четвертый) эпизод «Звездных Войн» вновь покажут в кинотеатрах

Помните 1999 год? Интернет был молод, dial-up был нормой, а джедайская лихорадка охватила весь мир. Фильм «Скрытая угроза» вызвал восторг и удивление, познакомив новое поколение со вселенной «Звездных войн» и в то же время запустив ее на ранее неизведанную территорию. Маленькая ремарка: хоть эпизод в хронологии первый, на деле это ужен четвертая итерация серии фильмов (первыми вышли эпизоды с четвертого по шестой).

В беседе с журналом Empire Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в Эпизодах II и III, поделился своими мыслями о возрождении эпохи приквелов: «Мой опыт работы со „Звездными войнами“ был очень душевным», — заявил он. «Сегодняшняя реакция на них — это как подтверждение нашей работы».

Независимо от того, являетесь ли вы фанатом на всю жизнь или недавно обратились в веру, этот показ, посвященный 25-й годовщине, предоставляет уникальную возможность.