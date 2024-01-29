Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2024, 06:45
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Первый в мире автономный робот ремонта асфальта будет испытан в Великобритании

Первый в мире автономный робот, предотвращающий образование выбоин, приступает к первым дорожным испытаниям в Хартфордшире, Великобритания. Разработанный Robotiz3d и учеными Ливерпульского университета, этот робот призван совершить прорыв в борьбе с выбоинами и свести к минимуму неудобства для участников дорожного движения.
Robotiz3d

Robotiz3d

Оснащенная ИИ, автономная система ремонта дорог (ARRES) Prevent автономно патрулирует дороги, выявляя и заделывая трещины до того, как они превратятся в выбоины. Такой упреждающий подход значительно сокращает необходимость «реактивного» ремонта выбоин, экономя время, деньги и повышая безопасность дорожного движения.

По сравнению с традиционными ручными методами ремонта, робот ARRES Prevent позволяет сократить расходы на 90% и увеличить скорость ремонта на 70%.

Кроме того, робот ARRES Prevent работает от аккумулятора, что сводит к минимуму его воздействие на окружающую среду. По оценкам компании, ее технология сокращает выбросы CO2 в три раза по сравнению с традиционными методами.

После тщательных лабораторных испытаний робот ARRES Prevent готов к первому испытанию в реальных условиях на улице в Хартфордшире.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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