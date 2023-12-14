Pi-Pop: электровелосипед, который не нужно заряжать от розетки. Просто катайтесь

В отличие от традиционных велосипедов, Pi-Pop использует энергию от прокрутки педалей и торможения, накапливая ее в суперконденсаторах, незаметно встроенных в задний багажник. Система даже автоматически расходует накопленную энергию во время подъемов, обеспечивая до 250 ватт помощи педалям.

Pi-Pop уделяет особое внимание экологической безопасности, используя для изготовления суперконденсаторов алюминий, углерод, целлюлозу и полимер, избегая использования материалов для литиевых батарей. Срок службы суперконденсаторов оценивается в 10-15 лет, они превосходят традиционные батареи, предлагая более экологичную альтернативу.

Взять его можно за 2450 евро.