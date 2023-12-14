Наука и технологии
22:30, 14 декабря 2023
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Pi-Pop: электровелосипед, который не нужно заряжать от розетки. Просто катайтесь

Французская Pi-Pop представила свой электровелосипед - изящное чуда без батареек, которое полагается на суперконденсаторы для быстрой подпитки энергией.

Pi-Pop

Pi-Pop

В отличие от традиционных велосипедов, Pi-Pop использует энергию от прокрутки педалей и торможения, накапливая ее в суперконденсаторах, незаметно встроенных в задний багажник. Система даже автоматически расходует накопленную энергию во время подъемов, обеспечивая до 250 ватт помощи педалям.

Pi-Pop уделяет особое внимание экологической безопасности, используя для изготовления суперконденсаторов алюминий, углерод, целлюлозу и полимер, избегая использования материалов для литиевых батарей. Срок службы суперконденсаторов оценивается в 10-15 лет, они превосходят традиционные батареи, предлагая более экологичную альтернативу.

Взять его можно за 2450 евро.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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