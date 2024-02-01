Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 03:45
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Платёжная система PayPal уволит ещё 2500 человек из-за «технологий»

Международная платёжная система PayPal сократит 9% сотрудников — 2500 человек. Также будут свёрнуты все открытые вакансии.
Marques Thomas / Unsplash

Marques Thomas / Unsplash

В течение недели все, кого коснётся увольнение, получат письмо, подписанное гендиректором PayPal Алексом Криссом. В документе сказано, что увольнения связаны с «консолидированием технологий», необходимостью расширять автоматизацию процессов, уделением «большего внимания эффективности».

Это уже вторая волна увольнений в PayPal. В феврале 2023 года компания сократила 2 тысячи сотрудников, объяснив решение «сложными макроэкономическими условиями».

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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