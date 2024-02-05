Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2024, 12:00
1 мин.

Плюсы и минусы очков VR Apple Vision Pro по итогам теста в России

В одном из выпусков на YouTube-канале Rozetked рассказали о новой разработке компании Apple — Vision Pro.
Плюсы и минусы очков VR Apple Vision Pro по итогам теста в России

Сама компания Apple называет Vision Pro первым в мире пространственным компьютером. Кроме того, это самый ожидаемый, самый дорогой и самый интересный гаджет этого года. Уже сейчас в России за него просят от 1 миллиона рублей.

В комплекте идут сами очки, разные ремешки, насадка для очков, кабель для зарядки, блок питания (на 30 Вт, но можно пользоваться 55-ваттной), батарея (её ёмкость около 99 000 мА*ч) а вот чехол для очков придётся покупать самостоятельно. Причём без наличия iPhone, iPad и Apple ID пользоваться этой гарнитурой нельзя.

Rozetked

Rozetked

При пользовании Vision Pro в глаза попадает довольно прохладный воздух. То есть у гарнитуры есть вентиляторы. По качеству картинка получается просто невероятной.

Также в VR Apple Vision Pro можно создавать собственный аватар, а управлять всем в виртуальной реальности вы можете при помощи движений глаз. Кажется, будто шлем читает мысли. При помощи этих очков можно смотреть видео на YouTube, различные фильмы и т. п. Однако напрямую почему-то подключаться к MacBook нельзя — только по проводу.

Вывод

Прежде всего, VR Apple Vision Pro — это не замена MacBook, iPad или iPhone, а нечто другое. Эту гарнитуру можно назвать альтернативой для монитора, домашнего кинотеатра или большого телевизора.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.