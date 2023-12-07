Почему бумажные деньги даже после стирки в стиральной машине останутся целыми

Специальная бумага и краски. Купюры делают из специальной бумаги, которая обогащена льном, хлопком либо другими волокнами. Всё это придаёт банкноте прочность, устойчивость к разрывам. Также бумагу могут обрабатывать специальными химическими веществами, покрывать полимером. Более того, в красках, которые используются для печати банкнот, часто есть полимеры. Это нужно в том числе для отличия настоящих денег от поддельных.

Прессование, высокая плотность. За счёт этого бумага, из которой изготавливаются банкноты, становится более устойчивой к различным воздействиям. В том числе к стирке.