Наука и технологии
22:30, 07 декабря 2023
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Почему бумажные деньги даже после стирки в стиральной машине останутся целыми

Если вы когда-нибудь по ошибке стирали деньги, оставшиеся в одежде, то наверняка замечали, что бумажные купюры не распадаются. И объясняется это следующим.

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Специальная бумага и краски. Купюры делают из специальной бумаги, которая обогащена льном, хлопком либо другими волокнами. Всё это придаёт банкноте прочность, устойчивость к разрывам. Также бумагу могут обрабатывать специальными химическими веществами, покрывать полимером. Более того, в красках, которые используются для печати банкнот, часто есть полимеры. Это нужно в том числе для отличия настоящих денег от поддельных.

Прессование, высокая плотность. За счёт этого бумага, из которой изготавливаются банкноты, становится более устойчивой к различным воздействиям. В том числе к стирке.

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Corruption Watch

Влагозащитные элементы. Они включают водостойкую обработку бумаги, полимерные защитные слои, специальные водоотталкивающие элементы, водонепроницаемые краски.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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